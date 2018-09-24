أحمد موسى: مشاركة محمد صلاح فى جائزة أفضل لاعب فخر لجميع العرب

قال الإعلامى أحمد موسي، إن الجميع يتابع الآن جائزة الأفضل بالعالم، والتى يشارك فيها النجم المصري محمد صلاح، لاعب منتخب مصر و نادى ليفربول الانجليزى.



وأضاف موسى، خلال تقديمه، برنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، أن وجود محمد صلاح فى هذه الحائزة يعتبر فخر لجميع العرب وليس للمصريين فقط.



وأشار إلى أن الاحتفالية بدأت، ولم يحضر النجم كرستيانو رونالدو والآن المنافسة بين محمد صلاح ومودريتش .

