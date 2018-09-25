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نادى ميشيل: بروتوكول بين الداخلية والصحة للانتهاء من قوائم الانتظار

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
توك شو
قال اللواء الدكتور نادى ميشيل وكيل قطاع الخدمات الطبية للشؤون العلاجية بالداخلية، أنه تم اليوم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع الخدمات الطبية ووزارة الصحة للمشاركة فى الانتهاء من قوائم الانتظار.

وأضاف ميشيل خلال لقاء صحفى عبر فصائية "اكسترا نيوز"، أن قطاع الخدمات الطبية يشارك وزارة الصحة فى هذة المبادرة بمجموعة من المستشفيات مثل الشرطة بالعجوزة ومستشفى مدينة نصر ومستشفى أسكندرية و المركز الطبى التخصصى إلتى تشتمل على مجموعة عالية من الكوادر الطبية ولاجهزة الطبية.

وأشار إلى أن مستشفيات وزارة الدخلية بها عدة تخصصات مثل القلب المفتوح القسطرة وجراحة المفاصل وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، وكل هذه التخصصات يتم تحويلها من وزارة الصحة قوائم الانتظار.

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