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منوعات

فتاة تحصل على صدمة حياتها.. بسبب بينوسيه وجاي زي لهذا السبب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:09 ص
بيونسيه وجاي زي والفتاة
بيونسيه وجاي زي والفتاة المجتهدة
محمد علي
ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن مراهقة أمريكية فوجئت عندما علمها بأنها تلقت منحة دراسية من المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه وزوجها جاي زي.

وحصلت ميكايلا لوري البالغة من العمر سبعة عشر عامًا على صدمة حياتها عندما ذهبت إلى حفل On the Run II للاسترخاء مع الأصدقاء ، فقط لتعلم أنها حصلت على المنحة بعد أن أعلن دي جي المسرح الخبر.

وحققت لوري ، التي يبلغ معدل درجاتها 3،7 درجات (4.0 هو أعلى ما يمكنك الحصول عليه في الولايات المتحدة).

وحضرت الحفل في فينكس دون أن تعرف أنها رشحت للجائزة.


فتاة تحصل على صدمة حياتها.. بسبب بينوسيه وجاي زي لهذا السبب
فتاة تحصل على صدمة حياتها.. بسبب بينوسيه وجاي زي لهذا السبب
فتاة تحصل على صدمة حياتها.. بسبب بينوسيه وجاي زي لهذا السبب
فتاة تحصل على صدمة حياتها.. بسبب بينوسيه وجاي زي لهذا السبب
فتاة تحصل على صدمة حياتها.. بسبب بينوسيه وجاي زي لهذا السبب
فتاة تحصل على صدمة حياتها.. بسبب بينوسيه وجاي زي لهذا السبب

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