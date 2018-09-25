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اقتصاد

المركزي يطبع عملة 200 جنيه بـ281.11 مليارا في يونيو الماضي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي

طبع البنك المركزي عملة الـ200 جنيه بتكلفة 281.11 مليار جنيه خلال يونيو الماضي مقابل 274.02 مليارا في مايو السابق له بفارق7.1 مليار جنيه ومقارنة بـ 264.5 مليار جنيه في ابريل من العام الحالي بفارق15.8 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي ان اجمالي النقد المصدر خلال يونيو الماضي بلغ 486.73 مليار جنيه مقابل 474.941 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 458.34 مليارا في ابريل من نفس العام.

ووصل اجمالي تكلفة طباعة عملة الـ100 جنيه نحو 160.824 مليار جنيه في يونيو السابق مقابل 157.1 مليار جنيه في مايو للماضي مقابل 153.5 مليار جنيه في ابريل من العام الحالي.

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