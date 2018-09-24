عضو الجالية المصرية بنيويورك: مصر تسير في الطريق الصحيح بوتيرة سريعة

قال ناصر صابر رئيس المؤسسة المصرية الأمريكية لريادة الأعمال، وعضو الجالية المصرية بنيويورك، إن مصر تسير فى الطريق السليم بوتيرة سريعة نحو مستقبل أفضل.



وأضاف "صابر" خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن الجالية المصرية بأمريكا مع البلد ويشعرون بالتحديات التى تواجهها مصر وشعبها.



وأشار عضو الجالية المصرية بنيويورك، إلى أن الوضع فى مصر يختلف كثيرا عن الـ5 سنوات الماضية وهذا بفضل الله ثم الرئيس السيسي.



