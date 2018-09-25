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برلمان

برلماني يتقدم بمقترح لتعديل 3 قوانين خاصة بالعمال

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:01 ص
النائب خالد عبد العزيز
النائب خالد عبد العزيز شعبان
القسم السياسي
أعلن النائب خالد عبد العزيز، عضو الجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن سيتقدم بمقترح لإجراء تعديلات على 3 قوانين خلال دور الانعقاد القادم .

وأوضح عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هناك 3 مواد تحتاج لتعديلات بقانون الخدة المدنية، ومنها مادة التسويات، لم فيها من ظلم بين على الموظفين، والمادة المتعلقة بالحوافز والبدلات، والمادة الخاصة بـ"رصيد الاجازات".

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، أنه سيتقدم بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون العمل، ومنها المادة المتعلقة باستمارة 6 في القطاع الخاص، ولابد أن يكون العقد ثلاثي الأطراف بين القوى العاملة وصاحب العمل والعامل، وأنه سيتقدم بتعديلات على قانون التنظيمات النقابية، خاصة المادة المتعلقة بالمعاشات

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