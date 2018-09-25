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منوعات

إعصار فلورانس يتسبب في أكبر كمية من العفن بكارولينا الشمالية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:44 ص
صدى البلد
محمد علي
أدت قوات الحماية المدنية في أمريكا عمل شاق في تنظيم الشوارع بعد أن ملئها إعصار فلورانس بالأسماك النافقة بعد انحساره.

وقالت صحيفة اندبندنت، إن "الإعصار الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة تسبب في دمار كبير وملئ الشوارع بالأسماك".

وبحسب الصحيفة، انتشرت فرق الانقاذ على الطرق لرفع 40 طن من الأسماك النافقة التي غطت الطريق بعد انخفاض الإعصار في ولاية كارولينا الشمالية.

وأصيبت تلك الأسماك بالتعفن مما جعل الرائحة لا تحتمل بالنسبة للسكان المتواجدين هناك.

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