مطالب بزيادة الاستفادة من العلاقات المصرية- السعودية.. توفير فرص العمل وتحسين الخدمات أبرز التحديات.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسرع نموا

خبير: استثمارات سعودية مرتقبة بقطاعى العقارات والسياحة

هيئة الاستثمار: 4014 شركة سعودية في مصر برأسمال 23 مليار دولار خلال 47 عاما

الوكيل: آليات للتكامل الصناعي وتنمية التجارة والسياحة بين مصر والسعودية

أكد خبراء ومسئولون حكوميون، عمق العلاقات المصرية السعودية على المستويين السياسي والاقتصادي، مطالبين بتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات العربية المرتقبة لتحسين الخدمات العامة ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.ووصف الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير التنمية الاقتصادية والمستدامة، العلاقات المصرية السعودية على المستويين السياسي والاقتصادي تعتبر في أبهي صورها وتتسم بالمتانة.وكشف "أبو زيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" عن وجود تحركات فعلية لمجموعة من المستثمرين السعوديين الجدد، لضخ المزيد من الاستثمارات بقطاعات التنمية العقارية والسياحية والصناعة الغذائية والاستثمارات الزراعية وتجارة التجزئة، مشيرا إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد تحسن الناتج المحلي وزيادة الصادرات بعد دخول القطاعات الإنتاجية الجديدة في الاقتصاد القومي من المشروعات المرتقبة.وأكد "أبوزيد" أن الفعاليات والأحداث التي تشهدها المنطقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، تؤكد أهمية التعاون الاستراتيجية بين مصر والمملكة؛ لتحقيق التنمية المطلوبة على المستوى العربي والإقليمي.وذكر " أبوزيد" أن ضخ الاستثمارات الجديدة للبلاد من شأنه المساهمة في توفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي المنشود للحكومة، معتبرا أن ذلك يلقي على عاتق الحكومة التزاما بالاستمرار في تحقيق الكفاءة المثلى للجهاز الإداري للدولة للقضاء على البيروقراطية والفساد الإداري باعتباره أحد معوقات الاستثمار بوجه عام.وأوضح "أبوزيد" أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بذلت جهودا لخروج الخريطة الاستثمارية للنور وكذلك حسم مجموعة من التشريعات الاستثمارية والاقتصادية في مقدمتها قانوني الاستثمار والشركات؛ موضحا أن الخريطة الاستثمارية بحاجة لمزيد من التوضيح بالفرص التي تتضمنها بصورة أعمق وأشمل باعتبارها مسئوليات وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة.وكشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن احتلال الاستثمارات السعودية في مصر، المرتبة الثانية بإجمالى رؤوس أموال نحو 23 مليار دولار بإجمالي 4014 شركة.وأوضح تقرير صادر عن الهيئة في الفترة من 1970 حتى 2017، أن القطاع الصناعى يتصدر الاستثمارات السعودية فى مصر بإجمالي 2 مليار دولار، يليه القطاع الإنشائي باستثمارات 1.334 مليار جنيه.وتأتى الاستثمارات السياحية فى المرتبة الثالثة ب 951 مليون دولار بعدد شركات مؤسسة 309 شركات، بينما تحتل الاستثمارات فى القطاع التمويلى المرتبة الرابعة ب 113 شركة باستثمارات تبلغ 714 مليون دولار، تليها الاستثمارات الزراعية بنحو 549 مليون دولار ثم الخدمية بإجمالى 500 مليون دولار ويأتي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المرتبة الاخيرة.وتحتل محافظة القاهرة المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات السعودية فى مصر تليها الجيزة ثم الشرقية والبحيرة.والتقى أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، بالقاهرة صباح اليوم، وبحثا وضع خطة عمل للنهوض بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الشقيقتين مصر والمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور الدكتور علاء عز والدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري أمينى عموم الاتحادين.وصرح الوكيل، بأنه تم الاتفاق على خطة عمل تضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، إضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثى لمشاريع مشتركة فى أفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الأفريقية ورئاسة مصر القادمة للاتحاد الأفريقى، خاصة فى مجالات المقاولات والبنية التحتية والزراعة والتصنيع المشترك، إضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية.وأضاف أنه تم التوافق على تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية فى كل من البلدين الذى سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول فى أسوان والثانى فى الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف فى الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك فى كل محافظة، إضافة إلى تبادل الخبرات فى الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة فى مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.وأكد الدكتور العبيدى، أنه اختار التواجد بالشقيقة مصر أثناء احتفال المملكة بعيدها الثامن والثمانين كرسالة لا تقبل التأويل لعمق العلاقات بين دولتينا الشقيقتين التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الشقيقة الكبرى مصر.وأضاف أنه آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودى واتحاد الغرف المصرية بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجارى وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحى وعقارى والدخول فى التكامل الصناعى لخلق قيمة مضافة حقيقية والأهم فرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوزون 70% من حجم السكان.وأوضح أنه فى هذا الإطار سيقوم الاتحادان بعمل حصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.وأكد أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية فى مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على الية من خلال الغرف للمعاونة فى حل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر و المصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والأهم السعى لمنع تكرارها.وقال الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، إن مجلس الغرف السعودى سيشارك بوفد فى القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصرى فى فبراير 2019 والذى سيتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الاسلامية واتحاد الغرف الافريقية واتحاد غرف البحر الأبيض لتعظيم التعاون الثنائى والثلاثى.وأضاف المشارى، أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أى وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلى إلى أكثر من 5,7% وينخفض عجز الموازنة إلى 9,5% ويرتفع الاحتياطى من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44,4 مليار دولار مما يعطى الثقة للمستثمر السعودى.وأشار الدكتور علاء عز، إلى أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، إذ بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، هذا فضلًا عن ممتلكات الإخوة السعوديين من الأصول العقارية فى وطنهم الثانى مصر، والتى تقدر بعدة مليارات.وأضاف أنه فى المقابل، تنامت الاستثمارات المصرية في السعودية لتصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصرى 100% تجاوز 1,1 مليار دولار.كما تصاعد وتنامى التبادل التجارى ليتجاوز 6,2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16,5%، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر.وتحتفل المملكة العربية السعودية بفعاليات عيدها الوطني الذي بدأ أمس الأحد.وعلق السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد النقلي، بأن العلاقات بين بلاده ومصر ليس له سقفا لتحديدها وكذلك الاستثمارات أيضا؛ موضحا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الاستثمارات داخل الأراضي المصرية.