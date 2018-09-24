ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بعد ظهورها باليونان.. اكتشاف أجسام فضائية غامضة في يوتا الأمريكية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
محمد علي
اعتبر بعض الأشخاص أن ما كشفوه عبر تطبيق جوجل إيرث، يعتبر أدلة على وجود مخلوقات فضائية على الأرض.

ونقلت صحيفة ديلي ستار عن متابعين أن اﻷجسام الغريبة ظهرت في ولاية يوتا اﻷمريكية.

وقالت الصحيفة إن البعض يعتقد أنها آثار لقادمين من الفضاء ورغم اكتشاف آثار هذه المخلوقات الغريبة، لم يستطع أحد إيضاح ما هي تلك اﻷجسام، مضيفة أن هذه ليست هذه المرة الأولى التي يدعي فيها أشخاص أن خدمة جوجل للأقمار الصناعية قد كشفت عن أدلة على كائنات فضائية.

وقبل أشهر، ادعى شخص أن هناك جسما غامضا ظهر في بحر إيجه أمام سواحل اليونان.

ترشيحاتنا

محمد صلاح بعد الفوز بجائزة بوشكاش: أتطلع لحصد لقب آخر هذا المساء.. فيديو

تونس: نهاية التوافق بين السبسي وحركة النهضة

أسباب خسارة محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم عن موسم 2017/2018

رينالد بيدروس أفضل مدرب سيدات فى العالم عام 2018

تعرف على أخطاء تستلزم سجود السهو في الصلاة

قبل انطلاقه بلحظات.. تفاصيل حفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

السفارة البريطانية تهنئ صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل هدف لعام 2018

محمد صلاح يتوج بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في عام 2018

خالد الجندي: 5 أمور تحدث لك عندما تقرأ سورة الكهف في الكرب.. فيديو

يحيى الفخراني وجلال الشرقاوي ولبلبة في عزاء سمير خفاجي

محمد صلاح من حفل الأفضل: لن تكون المرة الأخيرة .. فيديو

المدير الفني لـ كرواتيا: فوجئت بوجود محمد صلاح بين الثلاثي الأفضل في العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

شاهد.. عودة الفك المفترس.. قرش عملاق يأكل شابا ويروع رواد الشاطئ بأمريكا

8 أطعمة قادرة على علاج مشاكل الهرمونات

فيديو

استشاري صحة نفسية تكشف دوافع عرض أم رضيعها للبيع .. فيديو
تفاصيل القبض على أم عرضت رضيعها للبيع على الإنترنت .. فيديو
مهرجان الإسكندرية السينمائي يطرح برومو الدورة الرابعة والثلاثين
أبو العينين يعرض إنجازات السيسي أمام الأمم المتحدة.. فيديو
عمدة قرية محمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش لأفضل هدف: كل يوم بيفرحنا

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟