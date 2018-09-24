بعد ظهورها باليونان.. اكتشاف أجسام فضائية غامضة في يوتا الأمريكية

اعتبر بعض الأشخاص أن ما كشفوه عبر تطبيق جوجل إيرث، يعتبر أدلة على وجود مخلوقات فضائية على الأرض.



ونقلت صحيفة ديلي ستار عن متابعين أن اﻷجسام الغريبة ظهرت في ولاية يوتا اﻷمريكية.



وقالت الصحيفة إن البعض يعتقد أنها آثار لقادمين من الفضاء ورغم اكتشاف آثار هذه المخلوقات الغريبة، لم يستطع أحد إيضاح ما هي تلك اﻷجسام، مضيفة أن هذه ليست هذه المرة الأولى التي يدعي فيها أشخاص أن خدمة جوجل للأقمار الصناعية قد كشفت عن أدلة على كائنات فضائية.



وقبل أشهر، ادعى شخص أن هناك جسما غامضا ظهر في بحر إيجه أمام سواحل اليونان.