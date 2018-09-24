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دبلوماسي سابق: مصر حققت انتصارات كبرى في دحر الإرهاب

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:18 م
السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي
حمزة شعيب
قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، حققت انتصارات كبرى فى مجال دحر الإرهاب.

وأشار "هريدي" خلال حواره ببرنامج "الحياة فى مصر" والمذاع عبر قناة "الحياة"، إلى أن مشاركة الرئيس السيسى فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الخامسة، يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ولفت "هريدى" إلى أن مصر من الدول المؤسسة لمجموعة الـ 77، مؤكدا عودة مصر لدورها الريادي من جديد.

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