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الغندور: مشروعات جديدة للنهوض بالتعليم الفني والعام

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:25 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال الدكتور عبد الوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، ان تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة مازال تحت الاختبار حتي الان ، لحين الحكم على نجاحها، مؤكدا ان المراحل الاولى من التعليم مازالت تحتاج الي تطوير، مضيفا أن المنظومة الجديدة تساعد في تنمية مهارات الطلاب .

وأضاف الغندور في تصريحات لفضائية "دي ام سي" ان صندوق تطوير التعليم لديه بعض المشروعات من ضمنها، التعاون مع وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم الفني الصناعي، بالإضافة الي التعليم العام.

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