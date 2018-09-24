حظر سير التوك توك بالطرق الرئيسية بالبحيرة

طالب اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور، لضبط التكاتك غير المرخصة ومصادرتها وتجهيز أماكن تجميع لها كحضانات، مشددا على حظر عمل المرخص منها على الطرق الرئيسية وتمييزها بألوان مميزة، حيث يوجد بمحافظة البحيرة عدد 56 ألف توك توك تم ترخيص 18 ألف منها.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى اليوم بمجمع دمنهور الثقافى، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات الخدمية، مشيرا إلى تكثيف أعمال النظافة بنطاق المراكز والاهتمام بزراعة الأشجار ورفع كفاءة الطرق ومداخل القرى ومتابعة مشروعات الرصف.



وطالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة انتظام العملية التعليمية والمرور الميدانى على المدارس، والتأكد من نظافتها وإزالة كافة الإشغالات بمحيطها الخارجى ومنع الباعة الجائلين مع إمكانية سد العجز فى أعداد المدرسين فى عدد من التخصصات.