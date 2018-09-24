نجاح مصري جديد.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار اتخذه ضد مصر عام 2010

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الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 09:59 م
صدى البلد
محمد علي
قال موقع "المونيتور" المعني بقضايا الشرق الأوسط، إنه خلال الفترة الحالية وبعد أن حظرت العديد من الدول استيراد الخيول المصرية، تتوقع الحكومة أن تصبح البلاد مركزًا للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة.

وذكر الموقع إن مصر تتحول حاليا إلى منطقة رئيسية للاستثمار في الخيول العربية الأصيلة.

وأعلنت وزارة الزراعة المصرية يوم 6 سبتمبر أن الأردن أصبح أحدث دولة رفعت الحظر.

يأتي هذا الإعلان بعد عام من استئناف مصر تصدير الخيول إلى الاتحاد الأوروبي ، وشحن ثمانية خيول في 7 أغسطس 2017.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرا في 2010 على واردات الخيول المصرية بعد أن وجدت لجنة طبية تابعة للاتحاد الأوروبي أن الخيول المصرية يتم تطعيمها ضد فيروس غرب النيل.

وفي عام 2015 ، قدمت مصر تقريرا إلى الاتحاد الأوروبي يقول إنه تم أخذ عينات من جميع سلالات الخيول في جميع المحافظات المصرية للتأكد من أنها لا تعاني من أي أمراض خطيرة.

وأكدت جميع النتائج أن الخيول لم تكن مصابة بفيروس غرب النيل.

وفي عام 2016 ، تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره ، واستؤنفت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2017.

وفي يناير ، اعتمدت مصر نظامًا جديدًا لتنظيم صادرات الخيل، وبموجب هذا النظام ، يجب على الجياد أن يتم نقل جوازات السفر من مزرعة تربية إلى منشأة طبيب بيطري لمدة 90 يومًا من المراقبة والاختبار قبل نقلها إلى مطار القاهرة حيث انه من المفروض أن تكون الخيول مؤمنة وأن يكون لديها شهادات طبية تثبت أنها غير مصابة بأي أمراض.

وتمتلك مصر أكثر من 640 مزرعة خيول وأكثر من 10 "حصان عربي"، والهيئة الزراعية المصرية تشرف عليها.

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