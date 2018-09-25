شاهد.. ابنة كيم كارداشيان عارضة أزياء

سارت الطفلة نورث ويست على خطى والدتها كيم كارداشيان في عالم الأزياء والموضة، من خلال مشاركتها بأول عرض أزياء عن عمر خمس سنوات.



وخطت الطفلة النجمة على منصة عرض أزياء مخصص للصغار في منطقة "باسيفيك باليساديز" بكاليفورنيا، فيما حضرت كيم كارداشيان (37 عامًا) العرض لدعم ابنتها الصغيرة.



وشاركت نورث، في عرض الأزياء الاستثنائي لإطلاق أحدث منتجات العلامة التجارية LOL Dolls المخصصة للأطفال.



ورغم صغر سنها إلا أنها مشت بشكل احترافي على المنصة، أمام حشد من الجمهور والصحفيين.