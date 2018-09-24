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شريف دلاور: مصر تعمل على جذب الاستثمار.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:28 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن مصر تعمل على جذب الاستثمار، واصفا السياسة المصرية فى المرحلة الحالية بأنها تركز على الاستثمار.

أضاف دلاور خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن هناك حروبا تجارية بين دول العالم فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن الطبقات الوسطى فى أوروبا وأمريكا تعانى من التدهور المعيشي وكشف ان الرئيس الامريكى ترامب يعبر عن الوضع الاقتصادى فى أمريكا وأوروبا.

وكشف أن دول العالم بدأت اتخاذ إجراءات حماية للاقتصاد، وأن العالم يبدأ فى العودة إلى رأسمالية الدولية.

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