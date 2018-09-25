الاستثمار والتعاون الدولي: أولويات لدعم القطاع الصناعي بالمناطق الأكثر احتياجا

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنها تعطي أولوية لدعم التوسع الصناعي وتحسين الخدمات الاستثمارية والمبادرات المبتكرة للمناطق الأكثر احتياجا، بدافع توفير اقصي فرصا لتيسير الاستثمارات الأجنبية والنحلية لتوفير المزيد من فرص العمل ودعم تطوير الأعمال الجديدة.



وذكر تقرير صادر عن الوزارة واطلع "صدي البلد" علي نسخة منه أن تلك الإجراءات ترتكز علي اسسس تشريعية وحوافز خاصة تم منحها للمستثمرين من بينها التخفيضات الضريبية بنسبة تصل لـ30 حتي 50% في المناطق الأكثر احتياجا والمشروعات الأكثر جذبا للعمالة وخصوصا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وأوضح التقرير أن الوزارة تسعي لدعم إنشاء مناطق حرة جديدة اذ تم الموافقة علي إقامة مناطق جديدة بالمنيا وجنوب سيناء وتعزيز خدمات الأعمال علي المستوي المحلي عبر مراكز ريادة الأعمال بمدن المنيا وأسيوط لتسهيل الاندماج وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمار.

