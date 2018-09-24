الخارجية الأمريكية: طالبنا إيران بالتوقف عن دعم الإرهاب

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، إن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران قوية وواضحه، معقبه: «نحن نريد من إيران أن تتصرف كدولة طبيعية ووقف نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة».



وأضافت "تشاوسانو"، خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «طلبنا من إيران وقف دعمها للإرهاب ووقف دعم الميليشيات في المنطقة».



وأكملت: «نريد تعزيز أنظمة التفتيشات لكي نتأكد أن إيران لن تقترب من امتلاك أسلحة نووية أبدا».

