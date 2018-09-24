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توك شو

الخارجية الأمريكية: طالبنا إيران بالتوقف عن دعم الإرهاب

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
توك شو
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، إن الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران قوية وواضحه، معقبه: «نحن نريد من إيران أن تتصرف كدولة طبيعية ووقف نشاطاتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة».

وأضافت "تشاوسانو"، خلال لقائها مع الإعلامي "عمرو عبدالحميد"، ببرنامج "رأي عام"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: «طلبنا من إيران وقف دعمها للإرهاب ووقف دعم الميليشيات في المنطقة».

وأكملت: «نريد تعزيز أنظمة التفتيشات لكي نتأكد أن إيران لن تقترب من امتلاك أسلحة نووية أبدا».

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