شريف دلاور: الحرب الجديدة هي الإمداد والتموين

قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن الحرب الجديدة هى حرب الإمداد والتموين، والتى تبدأ من البنية التحتية.



أضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن تلك الحرب يصرف عليها حوالى 3 تريليونات دولار وستصل لـ 9 تريليونات فى 2025.



وأشار إلى أن مصر يجب أن يكون لديها دور مع الدول الافريقية والعربية لإعادة النظر فى العديد من الاتفاقيات التجارية، وكشف أن البنك الدولى يهتم بدعم وتمويل المشروعات.

