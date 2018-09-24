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توك شو

خبير: مصر تأخرت كثيرا في قرارات الإصلاح الاقتصادى

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:10 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن تغيير المسؤولين بصنوق النقد الدولي ساهم فى تغيير سياستهم فى التعامل مع الدول، موضحا أن مصر تأخرت كثيرا فى قرارات الإصلاح الاقتصادى.

أضاف دلاور خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن المشكلات كانت فى مصر بداية من 2011 بعد ان توقفت السياحة، وتوجهت التحويلات البنكية للسوق السوداء.

وأشار دلاور إلى أن مصر لم تدرك حجم الأزمة فى 2011 أو 2012، ولكن ما حدث جعل الأزمة تتفاقم حتى وصلت لهذا الحد، فقررت الإصلاح الاقتصادى فى خطوة كانت ضرورية وحتمية.

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