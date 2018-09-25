عبد المنعم سعيد: مصر مرشحة لتصدير الملابس إلى أمريكا بديلا للصين.. فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب السياسى، أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة خاصة بعد استئناف الأخيرة للمعونات التي أصبحت تعطيها للأولى، وهذا يدل على انتهاء كل الإجراءات التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما.



وأضاف سعيد- خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز" - أن مناورات النجم الساطع التى جرت مؤخرا فى مصر بين قواتها المسلحة ووزارة الدفاع والقوات الامريكية تدل على العلاقة الجيدة بين البلدين.



وأشار إلى أنه من المتوقع دخول مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهذا يعطى الفرصة لتصدير المنتجات المصرية وخاصة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج فى حالة فرض ضرائب جديدة على المنتجات الصينية.