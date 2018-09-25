ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

عبد المنعم سعيد: مصر مرشحة لتصدير الملابس إلى أمريكا بديلا للصين.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:24 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
توك شو
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب السياسى، أهمية العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة خاصة بعد استئناف الأخيرة للمعونات التي أصبحت تعطيها للأولى، وهذا يدل على انتهاء كل الإجراءات التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما.

وأضاف سعيد- خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز" - أن مناورات النجم الساطع التى جرت مؤخرا فى مصر بين قواتها المسلحة ووزارة الدفاع والقوات الامريكية تدل على العلاقة الجيدة بين البلدين.

وأشار إلى أنه من المتوقع دخول مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية نتيجة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهذا يعطى الفرصة لتصدير المنتجات المصرية وخاصة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج فى حالة فرض ضرائب جديدة على المنتجات الصينية.

ترشيحاتنا

سعودي من شبرا.. حكاية مطلق السلطان مع الميوزكلي المصري.. صور وفيديو

ترامب على تويتر: لقائي مع السيسي شرف عظيم

تفاصيل القبض على أم عرضت رضيعها للبيع على الإنترنت .. فيديو

الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

القصة الكاملة لأزمة ناهد السباعي مع زوجها.. كانت تخشى خسارة حريتها ووالدتها أقنعتها بالزواج منه

إبراهيم سعيد يوجه رسالة لـ محمد صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل هدف في 2018

ليلى علوي وبهجت قمر وعمرو عرفة في عزاء سمير خفاجي.. صور

اتحاد الكرة المصري يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد خسارة لقب الأفضل

أمير مرتضى منصور يكشف موعد ظهور الزمالك بالقميص الجديد

مفاجأة.. محمد صلاح خارج التشكيلة المثالية لـ فيفا 2018

هكذا هنأت يارا محمد صلاح بحصوله على جائزة أفضل هدف لعام 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو
إصدار بطاقة تأمين صحي لـ 260 ألف عامل بالمقاولات والمحاجر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟