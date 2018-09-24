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مشادة حادة بين محمد الباز ومؤسس جروب تمرد على المناهج.. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:12 م
صدى البلد
حسام الحارتي
نشبت مشادة حادة بين كل من الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور"، وسماح أبو بكر مؤسس جروب تمرد على المناهج .

وقالت سماح ابو بكر في تصريحات هاتفية ان جروب تمرد على المناهج يهدف الي الدفاع عن حقوق الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ، والاستماع الى شكوى المواطنين من أجل توصيلها الى المسئولين في وزارة التربية والتعليم.

وهاجمت مؤسس جروب تمرد على المناهج ، الاعلامي محمد الباز قائلة " انت تطالب بقفل الصفحة ازاي وانت بتنشر اخبارها عندك " ليرد الآخر "مش هننشر تاني ".

وأكد الباز انه سيستمر في المطالبة باغلاق هذه الجروبات، واحتواء المشاكل والأزمات من خلال وزارة التربية والتعليم فقط، لمنع حدوث شائعات.

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