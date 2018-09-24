مشادة حادة بين محمد الباز ومؤسس جروب تمرد على المناهج.. فيديو

نشبت مشادة حادة بين كل من الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور"، وسماح أبو بكر مؤسس جروب تمرد على المناهج .
وقالت سماح ابو بكر في تصريحات هاتفية ان جروب تمرد على المناهج يهدف الي الدفاع عن حقوق الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ، والاستماع الى شكوى المواطنين من أجل توصيلها الى المسئولين في وزارة التربية والتعليم.
وهاجمت مؤسس جروب تمرد على المناهج ، الاعلامي محمد الباز قائلة " انت تطالب بقفل الصفحة ازاي وانت بتنشر اخبارها عندك " ليرد الآخر "مش هننشر تاني ".
وأكد الباز انه سيستمر في المطالبة باغلاق هذه الجروبات، واحتواء المشاكل والأزمات من خلال وزارة التربية والتعليم فقط، لمنع حدوث شائعات.
وقالت سماح ابو بكر في تصريحات هاتفية ان جروب تمرد على المناهج يهدف الي الدفاع عن حقوق الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ، والاستماع الى شكوى المواطنين من أجل توصيلها الى المسئولين في وزارة التربية والتعليم.
وهاجمت مؤسس جروب تمرد على المناهج ، الاعلامي محمد الباز قائلة " انت تطالب بقفل الصفحة ازاي وانت بتنشر اخبارها عندك " ليرد الآخر "مش هننشر تاني ".
وأكد الباز انه سيستمر في المطالبة باغلاق هذه الجروبات، واحتواء المشاكل والأزمات من خلال وزارة التربية والتعليم فقط، لمنع حدوث شائعات.