مشادة حادة بين محمد الباز ومؤسس جروب تمرد على المناهج.. فيديو

نشبت مشادة حادة بين كل من الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة " المذاع عبر فضائية "المحور"، وسماح أبو بكر مؤسس جروب تمرد على المناهج .



وقالت سماح ابو بكر في تصريحات هاتفية ان جروب تمرد على المناهج يهدف الي الدفاع عن حقوق الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ، والاستماع الى شكوى المواطنين من أجل توصيلها الى المسئولين في وزارة التربية والتعليم.



وهاجمت مؤسس جروب تمرد على المناهج ، الاعلامي محمد الباز قائلة " انت تطالب بقفل الصفحة ازاي وانت بتنشر اخبارها عندك " ليرد الآخر "مش هننشر تاني ".



وأكد الباز انه سيستمر في المطالبة باغلاق هذه الجروبات، واحتواء المشاكل والأزمات من خلال وزارة التربية والتعليم فقط، لمنع حدوث شائعات.

