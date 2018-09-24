شريف دلاور: الاقتصاد العالمي يواجه نقصا في السيولة

قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إنه لابد من إنشاء بنك عربي للتنمية لتمويل البنية الأساسية العربية وكذلك إنشاء صندوق عربي للطوارئ وذلك بسبب حرب التمويل والإمداد.



أضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن الاقتصاد العالمي سيواجه نقصا شديدا فى السيولة وارتفاعا فى الفوائد .



وأشار دلاور إلى أن البنية الأساسية تساهم فى حدوث تطور كبير فى الاقتصاد، وأكد أن الحرب العالمية الثالثة موجوده فى سوريا، لأن الجميع يجرب اسلحته فى تلك الدولة.

