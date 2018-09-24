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مرأة

ميجان ماركل حامل في الشهر الرابع وتنتظر التوأم إليزابيث وديانا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
ريهام قدري
أفادت تقارير صحفية من بريطانيا، بأن دوقة ساسيكس ميجان ميركل حامل فى الشهر الرابع وتنتظر مولودها الأول من الأمير هاري.

وأفادت المصادر التي زعمت أنها من القصر الملكي، أن ميجان ميركل لم تعد قادرة على تكذيب خبر حملها لأنها بالكاد تستطيع إخفاء بطنها، ويبدو أنها حامل فى توأم.

ووفقًا لمجلة "تاتش" فان الطفلين المنتظرين حملت بهما الدوقة خلال شهر العسل منذ أن تزوجت الممثلة السابقة من الأمير هاري في مايو الماضي وسيتم تسمية التوأمين البنات بحسب ما زعمت هذه التقارير، باسم أم وجدة الأمير هاري أي ديانا وإليزابيث.

من جهة أخرى لم يرد حتى الآن أي تأكيدات رسمية عن صحة هذه المعلومات ان كان من جانب الثنائي أو من القصر الملكي، أي أن قصر باكنغهام لم يقم بالتعليق على المعلومات وفي نفس الوقت لم ينفيها.

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