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اقتصاد

البنك الدولي: إطلاق مبادرة لمواجهة أخطار المجاعات بالدول النامية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحى
كشفت مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموعة من الشركات العالمية؛ عن اطلاق شراكة عالمية للقضاء علي المجاعات مستقبلا وخفض تكلفة المساعدات الانسانية بنسبة 30%، موضحة ان المبادرة تعتمد علي المعلومات للتنبؤ بتلك الظاهرة وتوفير التمويل الملائم لها.

وذكر تقرير صادر عن المجموعة، أن أكثر من 20 مليون مواطنا بنيجيريا و السودان و الصومال و اليمن، قد واجهوا اخطار المجاعات بسبب التغييرات المناخية وارتفاع اسعار الغذاء عالميا،معتبرا ان تلك الظروف مازالت قائمة في اجزاء كبيرة من العالم.

واشار التقرير ان 124 مليون شخصا يعانون من انعدام الأمن الغذائي والتي وصلت إلى مستوى الأزمة، وهو ما يتطلَّب مساعدات إنسانية عاجلة لإبقائهم على قيد الحياة، يعيش أكثر من نصفهم في مناطق متأثِّرة بالصراع.

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