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اقتصاد

اليوم.. بدء شراء كراسة الشروط لـ138 قطعة أرض إسكان مختلط فى 8 مدن جديدة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:02 ص
السباعي
السباعي
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيبدأ اليوم الثلاثاء 25/9/2018، شراء كراسة الشروط، لـ138 قطعة أرض إسكان مختلط، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 500 و7544 م2، فى 8 مدن جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – العبور – 15 مايو – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – الشروق)، لإقامة الأنشطة التالية (سكنى إدارى – سكنى تجارى إدارى – سكنى تجارى – سكنى تجارى إدارى ترفيهى)، موضحًا أن الراغب (فرد – شركات قائمة) فى الحجز، يتقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة التى يرغب فى الحجز بها.

وقال "السباعى"، فى بيان أمس، إنه يتقدم الراغب (فرد – شركات قائمة) بطلب الحجز متضمنًا نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25% من ثمن الأرض)، وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، التى ستتوافر بجهاز المدينة المطروح بها الأراضى فقط، مشيرًا إلى أنه يتم تخصيص الأرض للفرد / للشركة مقدمة طلب الحجز المتضمن أعلى نسبة سداد مقدم الثمن (لا تقل عن 25% من إجمالى ثمن الأرض)، وفى حالة تساوى أعلى نسبة سداد مقدم الثمن يتم إجراء قرعة بينهم ويتم سداد باقى قيمة الأرض كالتالى: (استكمال سداد نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بطلب الحجز بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالموافقة على الحجز، وسداد باقى الثمن فى حالة التقسيط للباقى على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: تلتزم الشركة / الفرد المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، موضحًا أنه يتم الطرح طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 21/10/2018 وحتى يوم الأربعاء الموافق 31/10/2018 بمقر جهاز المدينة المختص.

وأشار إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، متاحة على الموقع الإليكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، ويتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص، للاستفسارات.​

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