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اقتصاد

طرح كراسة الشروط لـ27 قطعة أرض بنشاط عمرانى

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
السباعي
السباعي
آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيبدأ اليوم الثلاثاء 25/9/2018، شراء كراسة الشروط، لـ27 قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 9.95 و117 فدانًا، فى 11 مدينة جديدة، وهى (الشيخ زايد – 6 أكتوبر – القاهرة الجديدة – أسوان الجديدة – السادات – دمياط الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – أخميم الجديدة – المنصورة الجديدة)، وكذا 3 قطع أراضٍ بنشاط سياحى، بمساحات تتراوح بين 19 و105 أفدنة، بمدينتى أسوان ودمياط الجديدتين، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى)، موضحًا أن الشركات تتقدم لشراء كراسة الشروط، من مقر جهاز المدينة.

وقال "السباعى"، فى بيان أمس، إن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، حيث تتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 9/10/2018، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقًا للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 31/10/2018، مشيرًا إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذى يتراوح بين 250 ألف جنيه و13 مليون جنيه، طبقًا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيًا، والسعر المُقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى، على أن تكون المعاملة المالية كالتالى: (استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضافًا إليها عائدًا استثماريًا يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2 % على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد، حتى تاريخ الاستحقاق، ويُستحق (القسط الأول + الفائدة) بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

وأوضح أنه لن يُسمح بحضور جلسة الاستفسارات إلا للمتقدمين للمزايدة الذين قاموا بشراء كراسة الشروط، أو من يفوضونهم بالحضور بموجب خطاب رسمى، وبعد تقديم إيصال شراء الكراسة، ويلتزم المخصص له الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يُسمح بتعديل المواصفات، ويتم رد تأمين دخول المزايدة للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار فور الانتهاء من أعمال التقييم والبت وصدور أوامر الإسناد لمن تمت الترسية عليهم، مشيرًا إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضى المطروحة، بهذه المزايدة متاحة على الموقع الإليكترونى الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg)، وتخضع هذه المزايدة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المُعدلة.​

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