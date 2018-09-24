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فن

نادية رشاد: حنان مطاوع ممثلة من نوع خاص

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:23 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة نادية رشاد أنها سعيدة بردود الأفعال التى وصلتها حول دورها فى حكاية " 604 " ضمن أحداث مسلسل "نصيبى وقسمتك 2 " , والذي يتم عرضه حاليًا.

وتابعت " رشاد " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " أنها سعيدة بالتعاون مع حنان مطاوع فى هذا العمل واصفة إياها بأنها "ممثلة من نوع خاص"، بجانب حبها الشديد لها على المستوى الإنسانى .


وأضافت "رشاد "، أن حنان مطاوع ممثلة غير نمطية فى اختيارها للأدوار، إذ إنها لا تخشى تجسيد أى دور صعب، فهى من الممثلات اللاتى يجدن تغير جلدها بسلاسة، كما أنها فنانة مجتهدة ومخلصة وتحترم مواعيدها إلى أقصى درجة .

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