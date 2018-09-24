بهجت العبيدي: محمد صلاح نموذج مشرف وسطر تاريخا جديدا للمصريين والعرب



وأكد بهجت العبيدي أن وصول محمد صلاح إلى هذه المرحلة يعد إنجازا كبيرا رفع به مكانة مصر بين الدول، متمنيا لمحمد صلاح الفوز بهذا اللقب الغالي في المواسم القادمة.



ونوه مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج إلى أن محمد صلاح يعد أفضل سفير للرياضة المصرية وأروع ممثل عن الشباب المصري في العالم، وأنه استطاع أن يضع مصر على خريطة كرة القدم العالمية، ما يحعلنا نفخر به كنموذج رائع لأبناء الشعب المصري والشعوب العربية.

هنأ الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، اللاعب محمد صلاح نجم الكرة المصرية والعالمية بمناسبة فوزه بجائزة بوشكاش التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لصاحب أفضل هدف في العالم في العام.وهنأ العبيدي النجم الفذ محمد صلاح كأول مصري وعربي يصل إلى المرحلة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم، والذي وصل فيها في المرحلة النهائية مع اللاعبين العالميين، كريستيانو رونالدو الذي فاز فريقه ريال مدريد بلقب أبطال أوروبا، وموديرتش الذي حاز منتخب بلاده كرواتيا على المركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت الصيف الماضي بروسيا معبرا أنه سطر تاريخا جديدا.