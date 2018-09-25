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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين: يجب معرفة نتائج أسلوب زراعة التكثيف لتعميمها

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، أنه يؤيد أي تطوير في الزراعة المصرية، واستحداث طرق جديدة خلال عملية الزراعة؛ لزيادة كميات المحاصيل، والترشيد في استهلاك المياه.

واضاف فرج، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، يجب أن نرى نتائج استخدام طريقة التكثيف على مصاطب، فإذا أعطت نتائجها المراد تحقيقها؛ يتم تعميمها، وهذا ما نتمناه جميعا كفلاحين.

يذكر أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية، قد أعلنت عن استحداث أسلوب لزراعة العنب بنظام التكثيف على مصاطب، بنفس مسافات الزراعة بالطرق التقليدية، الأمر الذي يساهم في زيادة إنتاجية الفدان من المحصول ذاته.

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