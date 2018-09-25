حقوقيون يؤيدون تصريح وزير الخارجية في الأمم المتحدة.. داليا زيادة: مصر عانت كثيرا من الضغط عليها في ملف حقوق الإنسان.. البدوي: الخطاب يعبر عن العقيدة السياسية المصرية

داليا زيادة: مصر لاقت نيران كثيرة للضغط عليها في ملف حقوق الإنسان

محمود البدوي: التصريح يعزز آليات حقوق الإنسان في مصر

أبو سعدة: التصريح يدل على انفتاح مصر لمناقشة جميع قضايا حقوق الإنسان

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال تصريحات صحفية في الولايات المتحدة، أن الدستور المصري والسياسية والحكومة المصرية كفيلة بحماية حقوق الإنسان المصري، وفى النهاية المواطن المصري هو من يقيم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصحافة تتمتع بحرية فى تناول الموضوعات، فضلا عن نشاط المنظمات الحقوقية.ومن جانبها، علقت الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، على تصريح وزير الخارجية سامح شكري المتعلق بمناقشة قضايا حقوق الإنسان في مصر قائلة إن "سببه هو ما لاقته مصر الفترة الماضية من نيران المتاجرين بحقوق الإنسان من منظمات دولية تتبنى أجندات سياسية معادية لمصر".وقالت "زيادة" إن ملف حقوق الإنسان في مصر تم الترويج له للضغط على الدولة وأحيانًا في محاولات لعزلها دوليًا أو فرض عقوبات عليها، وهو الأمر الذي لم تعانِ منه الحكومة المصرية فقط، وما زالت تعاني منه المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في داخل مصر أيضًا، من حيث إنها أضرت بمصداقيتها لدى الشارع وأضرت بصورة المجتمع المدني بشكل عام، لكن في كل الأحوال يجب على الحكومة المصرية أن تكون متقبلة تمامًا للحديث عن حقوق الإنسان، فليس لدينا ما نخافه لنخفيه، وليس لدينا انتهاكات صارخة تستدعي تدخل أي طرف صديقًا كان أم معاديًا.بينما أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تصريح وزير الخارجية سامح شكري بمقر الأمم المتحدة يدل على أن مصر منفتحة على مناقشة قضايا حقوق الإنسان، لاسيما وأن الدستور المصرى والتشريعات الداخلية تنص على احترام حقوق المصريين، موضحا أن هذا التصريح يعني احترام السيادة المصرية وعدم فرض تصورات أو سياسات معينة، الأمر الذى يحمى الإرادة المصرية من الخضوع لهيمنة أى قوى حتى لو كانت قوى كبرى أو عظمى.وقال محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، إنه يؤيد الخطاب الصادر عن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، حول قبوله للحوار الدولى مع مصر بخصوص قضايا حقوق الإنسان، طالما أنه في إطار حوار وليس بغرض الدفع بممارسة سياسة بعينها، وهو تصريح جاء ليعبر عن العقيدة السياسية المصرية الداعمة بل والمدافعة عن تعهداتها الدولية والدستورية المعززة للمنهج الحقوقي الذي تلتزم به الدولة المصرية، الذي دافعت عنه بقوة في دستورها المعدل في يناير 2014 الذي جاء بنصوص تتحدث عن صون الحقوق والحريات.واضاف البدوي: "إننا كمجتمع مدنى مصري في حالة دائمة من الحوار الفعال مع الحكومة والبرلمان المصري، خاصة لجنة حقوق الإنسان للوقوف على جميع ما من شأنه تعزيز اليات حماية الحقوق والحريات بالداخل المصري، ومن منطلق الظهير الحمائي لحالة الحقوق والحريات الذي جاء به الدستور المصري وهو كفيل بحماية حقوق المواطن المصري بشكل فاعل، وهو الأمر الذي يجد صدى له في حرية تعبير سواء في الإعلام أو في نشاط منظمات المجتمع المدني بشكل ملموس وواضح للجميع، ولا يقدح في ذلك تجار دكاكين الخارج من مطاريد الحركة الحقوقية المصرية الذين يقتاتون على المال القطري الملوث بدماء شهداء الوطن".