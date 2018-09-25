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عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:17 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
انتشر بين الأطفال حديثي الولادة ارتفاع درجات الحرارة، ما يعرضهم لخطر شديد، وتلجأ العديد من الأمهات لمعالجة هذا الارتفاع في الحرارة، إلى استخدام "كمادات المياه الباردة"، إلا أن هذا الحل قد لا يكون مناسبا في بعض الحالات المرضية، التي يجب أن تذهب الأم فيها فورًا بطفلها لأقرب طبيب.

الإعلامية رضوى الشربيني استضافت ، طبيبة الأطفال الدكتورة سارة تيسير، للحديث عن كيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة للطفل، ونستعرض تلك الخطوات خلال التقرير التالي:

- معرفة السبب
على الأم أن تدرك أن ارتفاع درجة حرارة الطفل ليس مرضًا ولكنه عرض لمرض آخر، وهذا يعني أن الجسم يتعرض للإصابة بالتهاب ما نتج عنه ارتفاع درجات الحرارة، لذلك يجب أن تذهب فورًا إلى الطبيب في حال زيادة درجة الحرارة عن 38 درجة.

- معرفة المُعدل
يجب على الأم أن تحتفظ بمقياس الحرارة في المنزل وعدم الاعتماد على إحساسها، ودرجة الحرارة الطبيعية هي 36 ونصف وفي بعض الحالات 37 درجة.

- الكمادات
الكمادات أحد الحلول التي من الممكن أن تلجأ له الأم لخفض درجة حرارة الطفل، والابتعاد بشكل كامل عن المياه الباردة واستخدام الفاترة بدلا منها، حتى لا يصاب جسد الطفل بصدمة.

- معرفة الطريقة الصحيحة للكمادات
على الأم أن تعرف الطريقة الصحيحة لعمل الكمادات والابتعاد تماما عن وضع المياه الباردة أو الثلج على رأس الطفل، والاكتفاء بالجبهة واليدين والقدمين.

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