ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

النقد العربي يعرض مؤشرات الربع الثالث بأبو ظبي..الخميس

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يناقش صندوق النقد العربي الخميس المقبل، بمقره بمدينة أبو ظبي بدولة الامارات؛ التطورات التي شهدها الصندوق خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري وتحديدا الأداء المالي و الاقراض و الاستثمار للدول الاعضاء ضمن الاستراتيجية الخمسية التي تم وضعها في الفترة من 2015 حتي 2020.

وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير الصندوق، إنه سيتم استعراض موقف القروض الجديدة المقدمة لدعم المصارف المركزية العربية و الاوضاع الاصلاحية التي اتخذتها البلدان الشقيقة لتحقيق التنمية المستدامة و التعاون الفني مع المؤسسات الدولية والاقليمية.

واوضح " الحميدي" أنه سيتم التطرق لمجموعة من الملفات من بينها البعثات التشاورية المرسلة من الصندوق للدول الاعضاء و التدريب بمعهد الدراسات المصرفية التابع للصندوق و اعادة تأهيل الكوادر البشرية

وسيتم العرض علي الأمانة العامة للصندوق كأمينا لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العربو الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار إنشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ومبادرتي "الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)"، و"الاحصاءات العربية ((ARABSTAT"، حيث يتولى الصندوق أمانتهما الفنية.

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لأزمة ناهد السباعي مع زوجها.. كانت تخشى خسارة حريتها ووالدتها أقنعتها بالزواج منه

برلماني يتقدم بقانون لتغليظ العقوبة على غش المبيدات الزراعية

الإمام نسي سجدة ويصر أن الصلاة صحيحة.. مستشار المفتي يرد

النقد العربي يعرض مؤشرات الربع الثالث بأبو ظبي..الخميس

موضة أفلام الأجزاء تعود بـ كريم عبد العزيز وأحمد عز ومحمد هنيدي وتامر حسني.. وصناعها يرفعون شعار اللعب على المضمون

ترامب على تويتر: لقائي مع السيسي شرف عظيم

شاهد.. ترامب يستقبل ماكرون في نيويورك

تفاصيل عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على شرف الرئيس السيسي.. صور

شاهد.. ابنة كيم كارداشيان عارضة أزياء

10 معلومات عن صاحب جائزة بوشكاش بعد حصول محمد صلاح عليها.. درب المصري البورسعيدي

إيران والقوى الكبرى يتفقون على استحداث آلية لاستكمال التجارة

يوم واحد يفصل رانيا يوسف عن فيلم عيش الدبابير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني
4 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم alph Breaks the Internet5
وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس
أحمد موسي : أبو العينين أكد حفاظ مصر على الدولة السورية والحيلولة دون انهيارها.. فيديو
أبو العينين في الأمم المتحدة: مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟