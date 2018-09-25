النقد العربي يعرض مؤشرات الربع الثالث بأبو ظبي..الخميس



يناقش صندوق النقد العربي الخميس المقبل، بمقره بمدينة أبو ظبي بدولة الامارات؛ التطورات التي شهدها الصندوق خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري وتحديدا الأداء المالي و الاقراض و الاستثمار للدول الاعضاء ضمن الاستراتيجية الخمسية التي تم وضعها في الفترة من 2015 حتي 2020.



وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير الصندوق، إنه سيتم استعراض موقف القروض الجديدة المقدمة لدعم المصارف المركزية العربية و الاوضاع الاصلاحية التي اتخذتها البلدان الشقيقة لتحقيق التنمية المستدامة و التعاون الفني مع المؤسسات الدولية والاقليمية.



واوضح " الحميدي" أنه سيتم التطرق لمجموعة من الملفات من بينها البعثات التشاورية المرسلة من الصندوق للدول الاعضاء و التدريب بمعهد الدراسات المصرفية التابع للصندوق و اعادة تأهيل الكوادر البشرية



وسيتم العرض علي الأمانة العامة للصندوق كأمينا لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العربو الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار إنشاء النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، ومبادرتي "الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)"، و"الاحصاءات العربية ((ARABSTAT"، حيث يتولى الصندوق أمانتهما الفنية.

