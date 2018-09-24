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خبير اقتصادي: إلغاء التوقيت الصيفي قرار خاطئ

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن سعر الصرف مرتبط بعلاقة وثيقة بالديون، موضحا أن الحفاظ على سعر الصرف أولوية أولى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

أضاف خلال حواره ببرنامج « على مسئوليتى» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسي، أن الظروف الاقتصادية تفرض علينا بعض الإجراءات ولابد أن نتجاوز المرحلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر أصبحت مركزا استراتيجيا للبترول والغاز.

وأكد دلاور أن إلغاء التوقيت الصيفى قرار خاطئ.

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