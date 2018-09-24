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هبة القدسي: لقاء ترامب بالسيسي الوحيد مع رئيس عربي..فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب
حمزة شعيب
قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة، المذاع عبر قناة سي بي سي CBC، اليوم، إنه بعد ساعات قليلة من الآن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو اللقاء الوحيد لترامب مع زعيم عربي.

وأضافت القدسي، أن مشاركة السيسي في تكريم نيسلون مانديلا معناه أن مصر تتضامن مع رسالته ضد العنصرية، وحل النزاعات بطريقة سلمية.

وتابعت أن أصداء الكلمة جاءت إيجابية إفريقيًا وعالميًا، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط منطقة ملتهبة، وكلها تحتاج لرؤية للحل قائمة على نبذ الطائفية ومكافحة العنصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألقى اليوم كلمة خلال قمة نيلسون مانديلا للسلام، في إطار مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بمئوية مانديلا.

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