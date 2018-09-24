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فن

نادية رشاد: وثقت فى قدرات أكرم فريد بعد ساحرة الجنوب

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:36 م
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة نادية رشاد أنها لم تخش التعاون للمرة الأولى مع المخرج أكرم فريد ضمن حكاية " 604 " , التى يضمها مسلسل " نصيبى وقسمتك 2 " , والذى يتم عرضه حاليا.

قالت " رشاد " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " , إنها لم تكن قلقة أن يظهر العمل دون المستوى خاصة مشاهد التشويق والإثارة التى يتخللها لحظات من الرعب نظرًا لبراعة مخرج العمل أكرم فريد فى تقديم تلك النوعية من الأعمال , خاصة وأنها شاهدت له مسلسل "ساحرة الجنوب ", ووجدت أنه يقدم تلك النوعية من المشاهد بشكل محترف.

واستكملت : أن العمل ظهر بشكل فنى محترم, واستطاع مخرجه أن ينفذ السيناريو بدرجة من الاحترافية .

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