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رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة دعم ومساندة إلى محمد صلاح

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:38 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه خالد الغندور نجم الزمالك و المنتخب السابق و الإعلامي الحالي رسالة دعم ومساندة لمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري عقب خسارة لقب أفضل لاعب في العالم و فوزه بجائزة أفضل هدف. 

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" صلاح ثاني أفضل لاعب في العالم شرف ما بعده شرف و أفضل هدف في العالم و ثالث أحسن لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في أفريقيا وهداف الدوري الإنجليزي وأحسن لاعب في إنجلترا ومحبوب الجماهير في العالم". 

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب فى العالم خلال حفل الأفضل من الاتحاد الدولى لكرة القدم 2018، على حساب كل من المصري محمد صلاح والبرتغالي كرستيانو رونالدو، خلال حفل توزيع جوائز "The Best" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمقام حاليًا فى العاصمة البريطانية "لندن".

وتنافس صلاح مع الثنائي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد وكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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