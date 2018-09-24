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حوادث

ضبط 5 تشكيلات عصابية بالمنوفية تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:25 م
عصابة - ارشيفية
عصابة - ارشيفية
مروة فاضل
شنت مديرية أمن المنوفية، حملة لضبط الخارجين عن القانون بمراكز المحافظة أسفرت عن ضبط 5 تشكيلات عصابية للاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة بين لفافات بانجو وهيروين.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا بضبط تشكيل عصابي مكون من " ا.ح.ا " 43 سنة عاطل ومتهم في قضية شروع في قتل وسرقة و " م.ج.م " 30 سنة عاطل، " م.ف " عاطل للاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم سلاح نارى و8 لفافات بانجو و20 لفافة هيروين واعترفوا بحيازتهم للاسلحة النارية بقصد الدفاع عن النفس والمواد المخدرة للاتجار بها, وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكن ضباط البحث الجنائي برئاسة اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، من ضبط تشكيل عصابي بمركز الباجور يتزعمه فكهاني وعاطل سبق اتهامه في قضية مخدرات وبحوزتهم سلاح نارى وتوك توك بدون لوحات مبلغ بسرقته.

كما تم ضبط عاطلين بمركز بركة السبع وبحوزتهم فرد خرطوش و9 لفافات بانجو و12 قطعة حشيش بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس.

كما تم ضبط تشكيلين بمركز بركة السبع مكونين من 4 عاطلين وبحوزتهم 2 فرد خرطوش 36 لفافة بانجو ومبالغ مالية حصيلة الاتجار.

وتم تحرير محاضر بالوقائع وتولت النيابة التحقيق والتحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين للنيابة.

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