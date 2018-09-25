موضة أفلام الأجزاء تعود بـ كريم عبد العزيز وأحمد عز ومحمد هنيدي وتامر حسني.. وصناعها يرفعون شعار اللعب على المضمون

محمد هنيدى يبدأ التحضير لـ"صعيدى فى الجامعة الامريكية"

أحمد عز يعلن تصوير "أولاد رزق 2" بعد انتهائه من "الممر"

كريم عبد العزيز يتعاقد على "الفيل الأزرق 2" مع مروان حامد

صعيدي في الجامعة الأمريكية:



البدلة:



ولاد رزق:



الفيل الأزرق:



قرر عدد من صناع الأفلام رفع شعار "اللعب على المضمون"، وعودة ظاهرة الأفلام التي يصدر منها أكثر من جزء، حيث تشهد الساحة السينمائية تحديدا تصوير الأجزاء الثانية من عدة أفلام حققت نجاحا، وهو ما أعلن عنه صناعها في الفترة الأخيرة، ومن بين الفنانين الذين يؤدون فيها: "أحمد عز، وكريم عبد العزيز، ومحمد هنيدي، وتامر حسني"."صدى البلد" يرصد اهم هذه الافلام التى يتم تصوير الجزء الثانى منها قريبا، كالتالي:أكد الفنان محمد هنيدي، مطلع العام الجاري، أنه يستعد لتقديم جزء ثان من فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية"، حيث غرد عبر "تويتر": "صعيدي 2 هيتعمل إن شاء الله.. الفكرة لازم حاجة نحضر لها بشكل كويس بحيث يطلع أحسن من الأول" .وشارك في بطولة الجزء الأول من الفيلم، "منى زكي وغادة عادل وهاني رمزي وأحمد السقا وطارق لطفي وأميرة فتحي".أعلن المؤلف ايمن بهجت قمر عن بدء التحضير للجزء الثانى من فيلم "البدلة" وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.وقال أيمن بهجت قمر : "ابتدينا وضع الخطوط الرئيسية لفيلم البدلة٢ .. دعواتكوا".ويستغل تامر حسنى وفريق العمل نجاح الجزء الاول وتربعه على عرش الايرادات حيث حقق ما يقرب من 25 مليون جنيه.فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، دلال عبدالعزيز، ماجد المصري، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.وتدور أحداث الفيلم حول شابين فاشلين يحاولان تحقيق اى نجاح يذكر فى حياتهما خاصة تامر الذى يرغب فى التقرب من فتاة للزواج منها خاصة بعد ان يتم دعوته الى حفله تنكرية فيقرر ارتداء بدلة ظابط ويتعرض بسببها للعديد من الأزمات فى حياته الشخصية.أما الفنان أحمد عز فأعلن عن التجهيز للجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، وذلك عبر حسابه على "انستجرام".ونشر عز صورة لسيناريو العمل وهو يقرؤوه على اللاب توب الخاص به، وكان موجودا بالصورة، الصفحة الأولى من سيناريو الفيلم، وكان يبدو عليه أنّه يقرأ السيناريو، وفي الوقت نفسه يعلن عن التجهيزات له.وكتب أحمد عز : "ولاد رزق.. عودة أسود الأرض".الفيلم من تاليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.وكان الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2014 وشاركه البطولة كل من أحمد داود وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي، ومحمد ممدوح، وشاركت النجمة أصالة في غناء أغنية الفيلم.يصور الفنان كريم عبدالعزيز أول مشاهده ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، خلال شهر أكتوبر المقبل، وتحديدًا فور انتهائه من تصوير فيلم "نادي الرجال السري".ويعكف المخرج مروان حامد على التجهيزات اللازمة والتفاصيل النهائية للعمل، ويعاين أماكن التصوير التي ينطلق من خلالها أولى مشاهد الفيلم مع كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، والأبطال الجدد المشاركين فيه..يذكر أن الجزء الأول من العمل حقق نجاحًا كبيرًا، وإيرادات بلغت 31 مليون جنيه، وكانت تدور أحداثه حول حياة طبيبٍ نفسي يُدعى يحيى، وهو طبيب من نوع خاص، مر بعدة مشكلات في حياته المهنية والشخصية، فبعد انقطاع يحيى عن العمل لمدة 5 سنوات، يعود من جديد للعمل بمستشفي العباسية وبروح جديدة، لكن حين يطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، يُصدم عندما يكتشف أن هذا المريض هو صديقه القديم، الدكتور شريف الكردى، وتتعقد الأحداث لتكشف لنا عن أسرارٍ مثيرة تتعلق بأبطال العمل لتزيح الستار عن جبلٍ من الغموض.