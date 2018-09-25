ضعي ماسك صفار البيض على شعرك وتخلصي من هذه المشكلة المستعصية

تعاني معظم الفتيات من مشكلة تقصف الشعر المزمنة، والتي غالبا ما تلجأن في سبيل حلها، إلى التخلي عن طول شعرها؛ لكي تظهر بمظهر جذاب، فتلجأ إلى قص الأطراف، إلا أنه ليس بالحل الأمثل.



ويحدث تقصف عندما يعاني الشعر من الضعف، وبالتالي فالجذور والأطراف تتأثر بشدة، فقد تجدين أن شعرك بدأ في التساقط بشكل كثيف، وذلك بجانب الهيشان، وتقصف الأطراف، وفقا لما جاء في موقع "برايت سايد"



وإذا كنت تريدين تجنب كل هذه المشاكل؛ فعليك بتناول الطعام الصحي، بجانب تناول المياه باستمرار، وايضا مع الإهتمام بالمكملات الغذائية، وبالأخص فيتامين e، بالإضافة إلى عمل الماسكات وحمامات الشعر باستمرار.



ووفقا للموقع، هناك "ماسك" فعَّال للتخلص من مشاكل الشعر، وبالأخص التقصف، والبهتان.



مكونات الماسك:



صفار بيضة.

3 ملاعق زيت زيتون

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من القهوة المطبوخة بدون سكر.



طريقة تحضير الماسك:



يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض، على ان نقوم بضرب صفار البيض في البداية بحركات دائرية لكي يمتزج مع باقي المكونات بسرعة.



طريقة استعمال الماسك:



ضعي الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لفترة تتراوح ما بين نصف ساعة إلى ساعة، وذلك حسب كثافة- "تُقل"- الشعر، ثم اغسليه بشامبو بدون كيماويات.



كم مرة يمكن استخدام الماسك:



يمكن استخدام هذا الماسك على شعرك مرة كل أسبوع.