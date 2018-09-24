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إصدار بطاقة تأمين صحي لـ 260 ألف عامل بالمقاولات والمحاجر

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قالت الدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، إن قرار وزير الصحة الدكتورة هالة زايد بالتأمين على عمال المقاولات والمحاجر سيٌطبق بمجرد طلب أي عامل الخدمة التأمينية، مشيرة إلى أن التأمين الصحي حصل على أسماء هؤلاء العمال من التأمينات الاجتماعية.

وأضافت"عبد الحميد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "cbc"، أن عدد العمال الذي تم حصرهم حتي الآن يقارب الـ260 ألف عامل، مشيرة إلى أن بطاقة التأمين الصحي ستصدر للعمال فور التأكد من تسديد التأمينات الاجتماعية.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أصدرت قرارًا وزاريًا بالتأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات.

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