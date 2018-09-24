إدارة الحدائق بالمعادي تكشف سبب إزالة الأشجار

عقبت المهندسة أمل صادق مدير إدارة الحدائق في حي المعادي، على إزالة الأشجار بالحي خلال الأيام الماضية.



قالت صادق في تصريحات هاتفية لبرنامج، "مساء دي ام سي"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، إن إزالة الأشجار تحدث نتيجة تهالكه، قبل سقوطه على المواطنين، موضحة أن الأشجار المتينة لا يتم إزالتها.



أوضحت صادق أن الأشجار التي تم إزالتها لا تتجاوز سوى اثنين فقط لاغير، وليس كما روج البعض بإزالة جميع الأشجار داخل حي المعادي .

