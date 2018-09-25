الزراعة تعلن استحداث أسلوب لزراعة العنب بنظام التكثيف على مصاطب.. الفلاحين: يرشد في استهلاك المياه والأسمدة ويعطي إنتاجية أعلى من الطرق التقليدية

نقيب الفلاحين: يجب اتباع طرق الزراعة الحديثة

برغش: على وزارة الزراعة كشف تفاصيل أكبر حول طريقة الزراعة على المصاطب

اتحاد الفلاحين: يجب معرفة نتائج أسلوب زراعة التكثيف على المصاطب لكي يتم تطبيقها

أعلنت وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية، استحداث أسلوب لزراعة العنب بنظام التكثيف على مصاطب، بنفس مسافات الزراعة بالطرق التقليدية، الأمر الذى يساهم في زيادة إنتاجية الفدان من المحصول ذاته.وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة وطرق زراعة حديثة.وحرص موقع "صدى البلد" الإخباري على استطلاع آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن اتجاه وزارة الزراعة نحو تغيير الطرق المتبعة في الزراعة هو اتجاه جيد لأن هناك حاجة لتغيير الطرق المتبعة في نظم الري.وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن نظام الزراعة عن طريق "التكثيف على مصاطب" هو من الأساليب الحديثة التي ترشد في استهلاك المياه والأسمدة وتعطي إنتاجية أعلى من الطرق التقليدية.وطالب نقيب الفلاحين، المزارعين بتغيير طرق الزراعة المتبعة بالأحواض والغمر والاتجاه إلى الطرق الحديثة فى الزراعة، مؤكدا أنها ذات جدوى اقتصادية، كونها تقلل من الأسمدة والمياه المستخدمة في عملية الزراعة.وأكد محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أنه يؤيد تماما استحداث طرق جديدة للزراعة المصرية لزيادة المحاصيل والاتجاه نحو ترشيد استهلاك المياه.وقال برغش، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه يجب على وزارة الزراعة الكشف عن تفاصيل أكبر حول طرق الزراعة بطريقة التكثيف على مصاطب حتى يكون الفلاحون على دراية كاملة بتلك الطريقة خلال عملية الزراعة.وأضاف الفلاح الفصيح أن الزراعة على المصاطب من الممكن أن يتم استخدامها في جميع المحاصيل الزراعية، وليس محصول العنب فقط.بينما أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أنه يؤيد أى تطوير في الزراعة المصرية ومع استحداث طرق جديدة خلال عملية الزراعة لزيادة المحاصيل والترشيد في استهلاك المياه.وقال فرج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "يجب أن نراقب نتائج استخدام طريقة التكثيف على مصاطب للحكم عليها".يذكر أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية، أعلنت عن استحداث أسلوب لزراعة العنب بنظام التكثيف على مصاطب، بنفس مسافات الزراعة بالطرق التقليدية، الأمر الذى يساهم في زيادة إنتاجية الفدان من المحصول ذاته.