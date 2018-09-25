أزمة سياسية تعصف بالساحة التونسية.. السبسي يوصي بتعديل الدستور.. ويعلن إنهاء التوافق مع النهضة.. والاستقالات تهدد مستقبل نداء تونس

الرئيس التونسي يعلن إنهاء التوافق مع حركة النهضة

استقالات جماعية في كتلة نداء تونس

السبسب: أوصي التونسيين بتغيير الدستور من بعدي

تشهد الساحة السياسية التونسية هذه الأيام خلافات حادة، أدت إلى إنهاء التوافق بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي وحركة النهضة التونسية، والذي أدى إلى تشكيل الحكومة برئاسة يوسف الشاهد.وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إنهاء التوافق مع حركة النهضة الإسلامية بسبب دعمها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد. ودعا الشاهد مجددا للمثول أمام البرلمان لتصويت جديد على الثقة، ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد.وقال السبسي إن علاقة التوافق التي تجمعه بحركة النهضة انتهت بعد أن فضلت الأخيرة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. مضيفا أن: "التوافق حقق لتونس استقرارا نسبيا والآن دخلنا في مغامرة جديدة".وفيما يخص الخلاف السياسي بين الشاهد، رئيس الوزراء، وحافظ قائد السبسي، نجل الرئيس، قال السبسي إن تونس لن تتضرر برحيلهما هما الاثنين. وقال إنه يتعين تغيير الدستور والنظام الانتخابي.وأوصى السبسي الشعب التونسي بتغيير الدستور من بعده، حيث صرح خلال حوار تلفزيوني له: "لن أغير الدستور كي لا يتهمونني بالتشبث بالمنصب لكنني أوصي التونسيين بتغيير الدستور من بعدي وتغيير القانون الانتخابي''.ويأتي إعلان السبسي بعد أن رفضت حركة النهضة مطلب حزب نداء تونس الحاكم بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. النهضة بررت موقفها بالمحافظة على الاستقرار السياسي.وجدد السبسي دعوته إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد للمثول أمام البرلمان لتصويت جديد على منحه الثقة، ووضع حد للأزمة السياسية في البلاد.وقال السبسي في حوار له مع قناة "الحوار التونسي" إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مطالب بتصحيح موقفه والذهاب إلى البرلمان لكسب "الشرعية".ويأتي ذلك في الوقت الذي تعصف فيه الأزمة السياسية بتونس في ظل انشقاقات يشهدها الحزب الحاكم، حركة نداء تونس، الذي أسسه الرئيس التونسي الجابي قائد السبسي عام 2012، وصراع علني بين الشاهد ونجل الرئيس حافظ قايد السبسي الذي يتولى منصب المدير التنفيذي للنداء.ومن جانبه أكد السبسي على عدم رضائه عن ما يتعرض له حزب نداء تونس، وقال إن ظاهرة الإستقالات الحزبية التي يشهدها نداء تونس غير مقتصرة عليه، بل أنه في غير لياقته على حد تعبيره.وأكد أن علاقة الأبوة بينه وبين حافظ قايد السبسي لا تتم إلا داخل المنزل، مؤكدا أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرا إلى غير رضاه عن أداء نداء تونس.و فقدت كتلة نداء تونس ترتيبها في البرلمان من أكبر كتلة بداية المدة النيابية في 2014 بنحو 86 مقعدا إلى ثالث كتلة حاليا بنحو 42 نائبا حاليا مهددة بنهاية حزب تمكن منذ تأسيسه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي من جمع القوى الديمقراطية التقدمية التي التقت حول مشروع سياسي مضاد لحركة النهضة الإسلامية بزعامة راشد الغنوشي.كما شملت الاستقالات، التنسيقية الجهوية لحركة "نداء تونس" ببن عروس، التي أعلنت تكوين تنسيقيات "الائتلاف الوطني" والتي "تهدف إلى الدفاع عن الاستقرار السياسي".