التخطيط القومي يعرض الاقتصاد المعرفي بمصر وتونس..اليوم

ينظم معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران بالتعاون مع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان " ملامح اقتصاد المعرفة في مصر وتونس"، بمقر المعهد بطريق صلاح سالم.

ويشارك خبراء الاقتصاد والإكاديمين بفاعليات الورشة، لعرض أبرز التحديات الاقتصادية بكلا من مصر و تونس.



وقال الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد،إنه سيتم عرض الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها مصر منذ تحرير سعر الصرف واجراءات ترشيد الدعم للسيطرة علي عجز الموازنة، مؤكدا ان الورشة ستعرض تصورات الجانبين المصري و التونسي بعد اندلاع الثورة بالبلدين و اهمية وجود الاقتصاد المعرفي وتوافر المعلومات لدي الجمهور ودوائر صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة الشاملة

