ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التخطيط القومي يعرض الاقتصاد المعرفي بمصر وتونس..اليوم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:02 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آية الجارحي
ينظم معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران بالتعاون مع المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان " ملامح اقتصاد المعرفة في مصر وتونس"، بمقر المعهد بطريق صلاح سالم.
ويشارك خبراء الاقتصاد والإكاديمين بفاعليات الورشة، لعرض أبرز التحديات الاقتصادية بكلا من مصر و تونس.

وقال الدكتور علاء زهران، رئيس المعهد،إنه سيتم عرض الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها مصر منذ تحرير سعر الصرف واجراءات ترشيد الدعم للسيطرة علي عجز الموازنة، مؤكدا ان الورشة ستعرض تصورات الجانبين المصري و التونسي بعد اندلاع الثورة بالبلدين و اهمية وجود الاقتصاد المعرفي وتوافر المعلومات لدي الجمهور ودوائر صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة الشاملة

ترشيحاتنا

محمد صلاح يحرج أسطورة مانشستر يونايتد خلال حفل الأفضل

الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو

مدير أعمال جميل راتب ينفى تبرع الفنان الراحل بثروته لمستشفى سرطان الأطفال

بعد ظهورها باليونان.. اكتشاف أجسام فضائية غامضة في يوتا الأمريكية

الدموع كادت أن تفضح شغفه.. هكذا استقبل محمد صلاح خبر خسارة لقب الأفضل في العالم

الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو

معجزة تحدث مرة في المليون.. اكتشاف جنين في بطن رضيعة عمرها 5 أيام بأسيوط .. فيديو

علي ربيع يهنئ محمد صلاح على طريقته الخاصة

اكتشاف مواقع أثرية فى السعودية يعود تاريخها إلى 100 ألف عام

الإفراج عن مختل نفسيا قتل عشرات الأطفال وحنط أجسادهم كدمى.. صور

4 لاعبين عرب فقط صوتوا لـ محمد صلاح بمسابقة أفضل لاعب في العالم

6 نجمات خطفن الأنظار بـ الجامبسوت على السجادة الحمراء في الجونة.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو
إصدار بطاقة تأمين صحي لـ 260 ألف عامل بالمقاولات والمحاجر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟