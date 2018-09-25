تعرف على سعر تذاكر حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

قررت دار الأوبرا طرح تذاكر حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت المقرر أن يقام يومى 16 و17 أكتوبر المقبل.



وحددت الأوبرا الفئات الخاصة بتذاكر الحفل وتم تقسيمها الى ثلاث فئات الأولى 200 جنيه والثانية 400 جنيه والأخيرة 600 جنيه.



ومن المقرر أن يقدم عمر خيرت عددًا من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى يتفاعل معها الحضور بشكل واضح، ومن أهمها "إعدام ميت" و"ضمير أبلة حكمت" و"عارفة" و"اللقاء الثانى" و"غوايش" وغيرها.

