عقد الجمعيات العامة لشركات النقل والهندسة وناروبين.. اليوم

تعقد،اليوم الثلاثاء، الجمعيات العامة لشركات (النقل والهندسة والنصر للأسمدة، النصر للمنتجات الكاوتشوك "ناروبين") التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الاعمال العام ،لاعتماد المركز المالى عن العام المالى 2018/2017" بعد مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات لنتائج أعمال.



ويترأس الجمعيات العامة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية وحضور ممثلين عن الجهاز المركزى للمحاسبات.



وانطلقت الجمعيات العامة للشركات التابعة للقابضة الكيماوية الاحد الماضى حيث اعتمدت 8 شركات نتائج أعمالها عن العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018 وهى:(صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، النصر للأجهزة الكهربائية "نيازا" ، المحاريث والهندسة، المصرية للأحذية "باتا"، سيناء للمنجنيز ، المصرية للمواسير "سيجوارت "،مطابع محرم الصناعية والنيل للكبريت "تحت التصفية "، النصر والمكس للملاحات )

