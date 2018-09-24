تفعيل قرار التأمين على عمال المقاولات بعد النشر بالجريدة الرسمية

أكد سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمين الصحي الشامل يخاطب جميع المواطنين، ما عدا ضباط القوات المسلحة، أما قرار التأمين الصحي على عمال المقاولات الأخير، فيأتي ضمن قانون التأمين الصحي القديم.



وأضاف "عبد الهادي"، خلال مداخلة هاتفية البرنامج "هنا العاصمة" والمذاع عبر فضائية "cbc"، أن قرار التأمين الصحي على عمال المقاولات يفعل بعد نشره في الجريدة الرسمية، وكل عامل يريد الحصول على التأمين الصحي عليه أن يتقدم لمكتب التأمينات الاجتماعية، ويسدد ما عليه من متأخرات، وفي حال عدم الاشتراك عليه أن يشترك في التأمينات الاجتماعية للحصول على خدمة التأمين الصحي.



وأشار إلى أن نسبة العمال المشتركين في التأمينات الاجتماعية 264 ألف عامل، وتم إرسال بيانات هؤلاء العمال إلى التأمين الصحي.