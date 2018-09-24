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برلمان

محمود بدر يوجه طلب إحاطة لبحث مناهج حضانات الجمعية الشرعية

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:55 م
محمود بدر
محمود بدر
عبدالله خالد
وجه النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لتحديد جلسة عاجلة لمناقشة المناهج التي تدرسها ما تسمى الحضانات الشرعية التى تتبع الجمعيات الشرعية.

وقال النائب على صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، إن المناهج التي يتم تدريسها بالحضانات الشرعية التابعة للجمعيات الشرعية يتم تفسير الأحاديث النبوية بشكل خاطئ، وتحرم الأغاني والفن، وتعليم الأطفال أن تربية الكلاب محرمة مخالفة لفتوى دار الإفتاء المصرية.

وتضمن نص الطلب الإحاطة: "فوجئت بالمناهج التي تدرسها ما تسمى الحضانات الشرعية التى تتبع الجمعيات الشرعية المنتشرة فى ربوع مصر فقد هالنى أن أجد منهج يتم تدريسه لأطفالنا فى عمر الثلاث والأربع سنوات kg1/kg2 يعلم أبنائنا الآتى:

١- تحريم الأغاني والفن ويقول لهم ما نصه إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرم القول القبيح مثل السب والشتم والأغاني.

٢- تعليم الأطفال أن تربية الكلاب محرمة مخالفة لفتوى دار الإفتاء المصرية، وكذلك تعليق الصور والتماثيل ويقول ما نصه نتعلم من الأحاديث "عدم تربية الكلاب في البيوت وعدم اللعب معهم وعدم تعليق الصور مثل صور الفنانين ولاعبى الكرة".

٣- هل يعقل أن يتم تعليم أطفالنا فى هذا السن معنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات ومعانى الشرك وجزاؤه!؟.

٤- إذا كان الدستور يجعل من الأزهر مرجعية للشئون الإسلامية فهل راجع الأزهر مثل هذه المناهج ومن هذه الأسماء النكرة مثل محمد بن محمد بن يوسف وابوعبدالله الذين يدرسون لأبنائنا هذا الكم من التطرف والجهل.

٥- طبقا لما نشر فى جريدة حول ذات الموضوع فإن هناك معلمات تقوم بتعليم الأطفال كراهية شركاء الوطن من المسيحيين وتكفيرهم!؟.

٦- إذا كانت الدولة تسعى لتطوير التعليم فهل يعقل أن نستمر فى إخراج جيل من الحفظة المتطرفين.
محمود بدر يوجه طلب إحاطة لبحث مناهج حضانات الجمعية الشرعية

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