علي مصيلحي: الحكومة لا تستورد الطماطم والخضراوات

أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن الحكومة لا تستورد الطماطم أو غيرها من الخضراوات خلال الفترة الحالية.



وأضاف مصيلحي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج، "مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، أن محصول الطماطم هو الأصعب داخل السوق المصري لما يتطلبه، من مناخ ملائم لا يتوافر بانتظام، داخل الدولة، لذلك كانت تلجأ الدولة في بعض الأحيان لاستيرادها من الخارج من قبل.



وأوضح أن المناطق اللوجيستية ،التي تسعى الوزارة إلى إنشائها، تتضمن مصانع للتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تخزين وفرز وتعبئة، الخضروات والفاكهة.

