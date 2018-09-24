ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

علي مصيلحي: الحكومة لا تستورد الطماطم والخضراوات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:21 م
الدكتور علي مصيلحي
الدكتور علي مصيلحي وزير التموين
حسام الحارتي
أكد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، أن الحكومة لا تستورد الطماطم أو غيرها من الخضراوات خلال الفترة الحالية.

وأضاف مصيلحي في تصريحات أثناء لقائه ببرنامج، "مساء دي ام سي "، المذاع عبر فضائية "دي ام سي "، أن محصول الطماطم هو الأصعب داخل السوق المصري لما يتطلبه، من مناخ ملائم لا يتوافر بانتظام، داخل الدولة، لذلك كانت تلجأ الدولة في بعض الأحيان لاستيرادها من الخارج من قبل.

وأوضح أن المناطق اللوجيستية ،التي تسعى الوزارة إلى إنشائها، تتضمن مصانع للتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى تخزين وفرز وتعبئة، الخضروات والفاكهة.

ترشيحاتنا

الأوقاف ردا على منع محمد رسلان من الصعود للمنبر : لا أحد أقوى من الدولة

اتحاد الكرة المصري يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد صلاح بعد خسارة لقب الأفضل

رئيس برشلونة يتجاهل محمد صلاح.. ويصرح: ميسي الأفضل في العالم

ماتيس: لا تهمنا التهديدات الإيرانية بعد هجوم الأحواز

عادل إمام ومحمود حميدة يصلان عزاء سمير خفاجي في عمر مكرم.. صور

سقوط هارب من 350 حكما و200 سنة سجن و2 مليون جنيه كفالات وغرامات

لحظة وصول محمد صلاح إلى حفل أفضل لاعب فى العالم.. فيديو

نجاح مصري جديد.. الاتحاد الأوروبي يتراجع عن قرار اتخذه ضد مصر عام 2010

محمد صلاح بعد الفوز بجائزة بوشكاش: أتطلع لحصد لقب آخر هذا المساء.. فيديو

هكذا هنأت يارا محمد صلاح بحصوله على جائزة أفضل هدف لعام 2018

علي ربيع يهنئ محمد صلاح على طريقته الخاصة

قبل انطلاقه بلحظات.. تفاصيل حفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

إصدار بطاقة تأمين صحي لـ 260 ألف عامل بالمقاولات والمحاجر
الرئيس السيسي لـ ترامب: لقاؤنا يعكس حجم العلاقة القوية بين مصر وأمريكا.. فيديو
بث مباشر.. قمة بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
الفقي: لقاءات الرئيس السيسي رسالة طمأنة للعالم بتحسن اقتصاد مصر.. فيديو
خبير: عدم ترسيخ السلام العالمي يزيد فرص تفشي الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟