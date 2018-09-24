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حوادث

إصابة شاب قفز من مجمع محاكم دار السلام بسوهاج لخلاف مع أقاربه على الميراث

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:49 م
مستشفي دار السلام
مستشفي دار السلام
خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي، شابا مصابا بكسور متفرقة عقب قفزه من الطابق الرابع بمجمع محاكم دار السلام بسبب خلافات مع أقاربه علي الميراث.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقي إخطارا من مأمور مركز دار السلام يفيد بقفز شاب من الطابق الرابع بمجمع المحاكم، وتبين من الفحص أن أثناء تقديم طارق.م.ج، 22 عاما عامل شكوي لنيابة دار السلام وعقب صعوده للطابق الرابع القي بنفسه أرضا مما نتج عنه إصابته بكسور متفرقة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وجارِ العرض علي النيابة العامة.

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